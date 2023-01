Sono quasi 8 milioni e 200mila euro i finanziamenti che da Roma, a valere sui Fondi Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo, sono stati dati alla Regione per mettere in sicurezza una vasta zona urbana, a Civitacampomarano, interessata dalla frana, che nel 2017 costrinse il Comune a dichiarare un’area rossa, con lo sgombero di una decina di famiglie che lì hanno casa. La Regione è soggetto attuatore dei lavori. Il governatore Toma, insieme all’assessore ai Trasporti Quintino Pallante e al Direttore del II Dipartimento della Regione, Massimo Pillarella. ha incontrato, a Civitacampomarano, il sindaco Paolo Manuele e i cittadini per illustrare gli interventi e lo stato dell’opera. Toma è anche Commissario straordinario delegato alla mitigazione del rischio idrogeologico. “E’ una fase importante” ha detto. Poi i progettisti, con slide, hanno illustrato le indagini realizzate, l’attività di monitoraggio e le tecniche di intervento. Il presidente ha detto che in primavera si potrà stabilire il cronoprogramma per espletare le ultime procedure così da partire con la realizzazione degli interventi sul versante Nord del centro abitato. “La priorità – ha dichiarato – è mettere in sicurezza l’area rossa e l’impegno congiunto è quello di attivarsi nei tempi stabiliti, perchè sono lavori molto delicati e importanti”.

In sostanza, entro la primavera, si conta di terminare l’attività di studio e progettazione nelle fasi di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, aggiudicata per un importo di oltre 720mila euro, sugli 8 milioni. Poi, è emerso dal confronto in base alle sollecitazioni dei cittadini, ci saranno le fasi di appalto e i lavori, da ultimare, è il proposito, entro la metà del 2025. Altro argomento è poi quello su come intervenire sulle case dei privati interessate e la strada sottostante al momento interdetta. “Dagli studi illustrati– come ha riferito il sindaco Paolo Manuele, sintetizzando la relazione dei tecnici – c’è stata una frattura di una trentina di metri di profondità e sul versante verso il torrente si interverrà su 4 livelli con opere di placcaggio”.