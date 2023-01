Continua a scendere la curva del curva del contagio. L’ultimo Bollettino Asrem riporta 24 nuovi positivi ed un ricovero in Malattie infettive. Non ci sono guariti. Gli attualmente positivi in Molise sono 1.403 , mentre i pazienti ancora ricoverati al Cardarelli per Covid sono 10. Le vittime, dall’inizio della pandemia sono 714.