L’Istituto Comprensivo Scolastico Sant’Antonio di Padova di Campobasso ha aperto le adesioni per formare le classi per l’anno scolastico 2023/2024. Il Presidente Padre Lino Jacobucci e la Direttrice Erika Cieri hanno previsto la formula dell’Open Day aperto. Per andare incontro alle esigenze dei genitori sarà possibili visitare la struttura e conoscere l’offerta formativa dell’istituto contattando lo staff al numero: 0874/92122 o tramite e-mail scuola.mat.santantonio@gmail.com e fissando un appuntamento.

Le iscrizioni rappresentano la prima tappa nell’avvio di un anno scolastico. La Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio di Padova offre ai bambini dai 3 ai 6 anni un sistema scolastico integrato con servizi accoglienti, in grado di rispondere ai bisogni di gioco, di relazione, cognitivi, comunicativi, affettivi dei bambini e che operano in stretta collaborazione con le famiglie. La scuola ha l’obiettivo di una formazione integrale della personalità. Oltre all’attività ministeriale l’offerta formativa è stata integrata con corsi e laboratori in grado di stimolare e sviluppare le abilità dei piccoli alunni. Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.30 i piccoli alunni vengono coinvolti in diverse iniziative adattate per ogni fascia d’età. Tra i laboratori proposti: teatro, cucina, pittura e racconti favolistici. Tra le attività extra curriculari proposte: canto e pianoforte. Il progetto è suddiviso in attività ludico-motorie, di ascolto e produzione musicale, di utilizzo e costruzione di strumenti musicali per conoscere il mondo sonoro e per favorire l’educazione musicale attraverso lo sviluppo dell’intelligenza musicale di ciascun bambino. Già da questo anno scolastico è stata ampliata l’offerta sportiva, sono state instaurate delle collaborazioni con enti e società sportive locali. La Molisana Magnolia Basket Campobasso e la Nuova Pallavolo Campobasso vanno ad integrare con lezioni pomeridiane l’attività sportiva, inoltre è stato instaurato un protocollo d’Intesa con l’ente di promozione sportiva lo CSAIN Molise per favorire lo svolgimento di progetti all’interno dell’istituto durante le ore curriculari.

Fonte. Ufficio stampa