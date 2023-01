I soldi sono sul tavolo. Un pacchetto da cento milioni, con il quale la Regione intende acquistare le prestazioni ospedaliere e specialistiche dalle strutture accreditate. In particolare Neuromed e Gemelli che ora dovranno eventualmente sedersi al tavolo per la firma del contratto, che riguarda il 2023

Dei cento milioni di euro messi in cantiere dalla Regione, oltre 56 milioni servono per coprire le prestazioni erogate a pazienti molisani, mentre 43milioni e mezzo di euro per chi arriva da fuori regione.

Il Decreto comprende anche le prestazioni salvavita: tra cui i servizi ambulatoriali di radioterapia, e i ricoveri d’urgenza disposti dai Pronto soccorso degli ospedali nelle strutture accreditate del Gemelli di Campobasso e dell’istituto Neuromed di Pozzilli per prestazioni indifferibili che non possono essere garantite dalle strutture pubbliche regionali. Nel decreto è inoltre ribadito che i limiti di spesa, sia riferiti ai pazienti molisani, che a quelli residenti in altre regioni e agli stranieri, sono invalicabili e che le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale già erogate nel corso del 2023 da parte dalle cliniche private accreditate che hanno beneficiato della proroga del contratto 2022, concorrono al raggiungimento dei valori di produzione riconoscibili entro i limiti massimi di finanziamento fissati dal provvedimento che comprende anche lo schema di accordo contrattuale.

Ma proprio su questo aspetto, sembra già evidente oggi che Neuromed e Gemelli si preparano a dare battaglia e dopo l’intervento del Tar che in pratica ha messo al Regione all’angolo non è difficile prevedere nuove scintille da una parte e dall’altra.