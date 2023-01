Comune di Limosano al via le domande per una borsa lavoro. Il Comune di Limosano intende attivare una borsa lavoro da destinare alla pulizia dei locali di proprietà comunale. Il progetto è destinato alle persone residenti nel Comune di Limosano da almeno un anno alla data di pubblicazione dell’avviso, con età compresa tra i 18 e i 60 anni. La borsa lavoro avrà la durata di sei mesi con un impegno lavorativo di 24 ore mensili, con articolazione dell’orario di lavoro stabilito di volta in volta dal Responsabile dell’area ambiente e manutenzione, nel rispetto delle norme di legge. Al borsista verrà corrisposto un compenso mensile pari ad euro 180,00. Le assicurazioni Inail e Responsabilità Civile a favore del borsista saranno a carico del Comune di Limosano. Gli interessati potranno presentare apposita richiesta al Responsabile tecnico dell’Area Ambiente e Manutenzione del Comune di Limosano, sulla base del fac-simile di domanda predisposto dal Comune, a cui dovranno essere allegati, a pena di esclusione, copia di un documento d’identità in corso di validità, copia dell’attestazione Isee in corso di validità. Le domande dovranno essere consegnate a mano al Comune di Limosano, Piazza Vittorio Emanuele n. 1, 86022 Limosano (CB), in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “Partecipazione a borsa lavoro presso Il Comune di Limosano”. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 03.02.2023. I moduli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 o reperibili sul sito www.comune.limosano.cb.it