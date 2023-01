L’edizione 2023 di Cammina Molise si terrà dal 3 al 6 agosto prossimo. La 29esima edizione dell’iniziativa, con un percorso di circa 55 chilometri, partirà da Mirabello Sannitico per concludersi a Baranello dopo aver attraversato territori e paesi della valle del Biferno. Lo annunciano gli organizzatori. La prima tappa, da Mirabello Sannitico a Jelsi, permetterà ai marciatori di camminare sui passi di San Michele dalla Via del Vino alla Via del Grano. La seconda tappa, da Civitacampomarano a Castelbottaccio, porterà i marciatori dalle terre del Sacramento alla Via dell’Olio. La terza tappa, da Santa Maria di Faifoli a Campolieto, privilegerà un itinerario dell’arte romanica. La quarta ed ultima tappa, da Monte Vairano a Baranello, ricalcherà un percorso prettamente archeologico che porterà alla Via delle Baccanti. “Ogni paese attraversato – spiega Giovanni Germano, ideatore di Cammina Molise – preparerà la propria accoglienza ai marciatori, nello spirito genuino della tradizionale ospitalità della gente molisana. Durante la manifestazione visite mirate, mostre, incontri ed altre manifestazioni culturali coglieranno gli aspetti più significanti della conoscenza e delle problematiche del territorio attraversato. La nostra iniziativa – aggiunge – sarà come sempre dedicata ai paesi ed alle terre molisane, per attivare un auspicato turismo mitigato basato sul cammino, per favorire ed aumentare la conoscenza della cultura, della storia, del paesaggio, del senso di ospitalità, dei prodotti tipici di una regione che, nel complesso delle aree interne nazionali, potrebbe proporsi come Terra di cammino”.