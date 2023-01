Trasferta ad Aversa, domenica sera in posticipo, per il Cln Cus Molise. Quinta giornata del girone di ritorno nel gruppo B di A2, i cussini dopo aver interrotto la striscia negativa di sei sconfitte consecutive cercano il colpo esterno che manca dal 19 novembre scorso, successo per 6 a 2 in casa dell’Active Network. Nel successo di sabato scorso contro il Cesena, il Cus ha ritrovato le sue certezze, quelle su cui si è basata la squadra nel corso delle ultime stagioni. Compattezza, spirito di sacrificio ed un Barrichello tornato a livelli da nazionale. La fase difensiva ha da sempre rappresentato il Cus nel panorama nazionale, inoltre, con il rientro di diverse pedine Sanginario ha potuto effettuare maggiori rotazioni a gara in corso. La convocazione arrivata dal tecnico della nazionale italiana Bellarte ha galvanizzato Barrichello, leader tecnico e morale del Cus. Il classe 95 ha trascinato i suoi compagni al successo e vuole continuare su questa strada anche nella gara in programma domenica. L’Ap Calcio a 5, accusa sei lunghezze dal Cus Molise, la squadra campana con la salvezza in tasca, può giocare con la massima serenità. L’obiettivo è comune con il Cus Molise, cercare la qualificazione alla serie A2 Elitè, in tale ottica attendiamo una gara giocata a viso aperto con l’obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio.

Nel torneo di C1 regionale è in programma la seconda di ritorno. Turno di riposo previsto da calendario per la capolista Sporting Campobasso, i rossoblu di Pietrunti si fermano con il vantaggio di tre punti sul Bojano. I matesini hanno l’occasione di agganciare la vetta domani pomeriggio nel match interno contro l’Aesernia Fraterna, ultima della classe con appena due punti. In attesa dello scontro diretto in programma sabato prossimo 4 febbraio in casa dei campobassani. Accesa la sfida play off, la Chaminade con il successo di misura sul Miranda è tornata in corsa per la post season, domani i campobassani cercano continuità in casa del Caraceno, compagine di Pietrabbondante. Nel girone B prosegue la marcia del Torremaggiore calcio a 5, a punteggio pieno in vetta alla classifica, il San Severo insegue con 3 lunghezze di ritardo