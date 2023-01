Il Comune di Roccavivara attiva il punto prelievi ematici presso l’ex edificio scolastico. L’amministrazione comunale ha raccolto la proposta di un centro analisi del vastese, il quale ha rappresentato la possibilità di organizzare, presso il territorio del Comune di Roccavivara, un centro prelievi ematici rivolto alla popolazione. L’amministrazione ha accettato la proposta, principalmente per ridurre il disagio, in particolare per la popolazione anziana o disagiata, di doversi recare in altri centri distanti dal Comune. Il servizio sarà svolto in via sperimentale un giorno al mese, con inizio il prossimo 3 febbraio 2023, con la possibilità di valutare, qualora vi sia l’esigenza della popolazione, di prevedere ulteriori giornate mensili. La sede messa a disposizione per il punto prelievi è l’ex edificio scolastico di via IV Novembre, mentre il servizio prenotazione, oltre al servizio di recapito dei referti, sarà svolto presso gli uffici comunali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.