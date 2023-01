Una nota esplosiva quella che il Presidente del Gemelli Molise, Stefano Petracca, ha inviato a 8 sigle sindacali spiegando che la Regione, la Struttura commissariale, non ha ancora provveduto a corrispondere 17 milioni di euro relativi agli ultimi 4 anni.

“Una situazione –sottolinea Petracca – che sta causando irreparabili pregiudizi al Gemelli, un gravissimo stato di crisi economico finanziaria in quanto, per garantire le prestazioni sanitarie, si è esposto per somme considerevoli con banche e fornitori”. E qui arriva il passaggio più forte della nota. “Per questo mese e per quelli successi – si legge – in assenza di necessari interventi, non sarà possibile procedere al pagamento degli stipendi con conseguenze che non possono essere riparate sul mantenimento dei livelli occupazionali”.

Tra personale dipendente, indotto e professionisti, il Gemelli conta 470 unità.

“Il perdurare di questa situazione –continua Petracca – determinerà a breve l’inevitabile interruzione dell’erogazione delle prestazioni sanitarie che peserà sul mantenimento dei necessari livelli essenziali di assistenza. La grave crisi – conclude – non è più sostenibile per la struttura sanitaria, per il personale e per gli utenti che necessitano di cure”.

Il Gemelli ha chiesto l’apertura di un tavolo tecnico al Prefetto di Campobasso.

Intanto, alla luce della comunicazione firmata da Stefano Petracca, i sindacati di Cgil, Cisl , Uil, Fials, Cobas, Ugl, Aaroi Emac e Fassid hanno indetto lo stato di agitazione dell’intero personale del Gemelli e si sono riservati di comunicare le iniziative di mobilitazione, chiedendo inoltre al Prefetto di esperire il tentativo di conciliazione.