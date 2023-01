Per cause in corso di accertamento un’auto con a bordo 4 giovani è finita contro la parete interna della galleria della tangenziale di Termoli. Sul posto polizia, operatori del 118 e vigili del fuoco. Dei quattro ragazzi soltanto uno ha riportato ferite per le quali si è reso necessario il trasporto in ospedale. Le sue condizioni però non sarebbero gravi.