Abuso in atti d’ufficio. E’ questo il reato per il quale il giudice del Tribunale di Campobasso, Roberta D’Onofrio, ha condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa e interdizione per lo stesso periodo dai pubblici uffici, l’ex presidente della Regione, Paolo di Laura Frattura e gli ex assessori Pierpaolo Nagni e Carlo Veneziale.

I fatti risalgono al 2016 e riguardano le nomine effettuate dalla Giunta all’interno del Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.