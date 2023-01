Hanno interessato anche il Molise i controlli dei Nas nei canili e nei gattili di tutta Italia. In regione i militari hanno ispezionato 10 strutture e di queste 2 sono risultate irregolari per carenze igienico strutturali. E’ stata inoltre inoltrata all’Autorità Sanitaria la proposta di chiusura per una struttura per la mancanza di autorizzazione al funzionamento. Complessivamente in tutta Italia sono state controllate 876 strutture e in 244 casi sono state riscontrare irregolarità.