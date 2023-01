Maltempo, il Comune di Civitacampomarano chiede il riconoscimento dello stato di emergenza. Dopo le abbondanti nevicate del 20 e 21 gennaio, il Comune di Civitacampomarano ha fatto richiesta dello stato di emergenza alla Regione Molise al fine di fare fronte alle ingenti spese sostenute per ripristinare la normalità dei collegamenti e tutelare l’incolumità pubblica. La Giunta comunale ha dato mandato al primo cittadino, Paolo Manuele, di attivarsi in tal senso. Nel fine settimana scorso le nevicate sono state copiose, soprattutto in questa parte del territorio, portando anche danni alle coltivazioni agricole, in particolare agli alberi di ulivo. Le previsioni meteo ora volgono al meglio, anche se si prevede un nuovo peggioramento nel fine settimana.