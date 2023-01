Ancora limitazioni al traffico, a causa del pericolo slavine, sulla strada che porta alla stazione sciistica di Campitello Matese. Lo ha deciso la Prefettura al termine di una serie di verifiche svolte nella giornata di ieri. Nel pomeriggio si è riunito, presieduto dal prefetto Michela Lattarulo, il Centro Coordinamento Soccorsi. Alla riunione − alla quale hanno partecipato i vertici locali delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e del Comune capoluogo, i rappresentanti della Protezione Civile regionale, del 118, del Soccorso Alpino e degli enti proprietari delle strade e i referenti dei servizi pubblici essenziali − è stata esaminata l’evoluzione della situazione meteo, anche in previsione di una nuova perturbazione prevista per le prossime ore. “Il prefetto – fanno sapere dalla Prefettura -, dopo aver rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto nei giorni scorsi, ha effettuato una ricognizione delle attività svolte ed un approfondimento congiunto delle ulteriori linee di intervento”. Al termine dell’incontro è stato deciso di consentire la circolazione sulla Provinciale per Campitello Matese, nella giornata di oggi, mercoledì 25 gennaio, solo nella fascia oraria dalle 9 alle 17 e di sospenderla nuovamente dalle 17 e fino alle 9 di domani. E’ stato inoltre stabilito di consentire la circolazione domani mattina dalle 7 alle 9, a chi deve raggiungere il posto di lavoro o la scuola frequentata.