Gli agenti della sezione antidroga della Questura di Campobasso hanno fermato un giovane al terminal bus di Campobasso e lo hanno denunciato per il possesso di 20 grammi di eroina. L’uomo, con numerosi precedenti soprattutto per reati di spaccio, era appena arrivato da Termoli quando è stato fermato e si è mostrato nervoso ai poliziotti. Durante una prima perquisizione gli agenti hanno trovato un grammo di eroina in un pacchetto di sigarette, poco dopo in questura al termine di una perquisizione più approfondita sono stati trovati altri 19 grammi di droga nascosti in un pantacollant che il giovane indossava. L’uomo, nato a Termoli ma residente a Campobasso dovrà rispondere del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.