Dopo una breve pausa torna la neve in Molise. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino con criticità ‘gialla’ per domani 26 gennaio localizzata nell’area centro-occidentale. Le previsioni annunciano piogge da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati sui settori orientali, da deboli a moderati sugli altri settori. La quota neve sarà in calo fino ai 700-800 metri, con apporti al suolo generalmente moderati fino ad elevati a quote più alte. Le temperature massime sono previste in diminuzione, i venti forti nord orientali con rinforzi lungo la costa e i rilievi, il mare da molto mosso ad agitato.