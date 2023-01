Share on Twitter

SMS Salcito Informa, tutte le notizie utili dal Comune. L’amministrazione comunale fa sapere che registrando in rubrica il numero di riferimento 380.2030089 e inviando un messaggio Whatsapp o SMS con la dicitura “Salcito”, si riceveranno informazioni utili su: emergenza sanitaria; variazioni sul calendario della raccolta differenziata; emergenza neve; viabilità straordinaria etc. Un servizio certamente utile e comodo, che tiene aggiornata la cittadinanza in tempo reale.