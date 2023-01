“Abbiamo chiesto un parere e il Ministero della Salute ha chiarito che le strutture private che non sono policlinici universitari o IRCCS non possono prescrivere prestazioni. Per questo motivo il Gemelli Molise non può fare prescrizioni su ricettario, nello specifico per la radioterapia. Nulla cambia per i malati oncologici: i tempi sono già prescritti dalla normativa, così come le urgenze”. Lo ha detto oggi in Consiglio regionale il presidente del Molise Donato Toma che ha aggiunto: “Non è un’iniziativa commissariale ma un dovere che deriva dal parere del Ministero della Salute”.