Diocesi di Trivento, suor Stefania Fierro ha emesso la professione temporanea dei consigli evangelici. Nella Parrocchia Santa Maria Assunta, a Fossalto, suor Stefania Fierro ha emesso la Professione Temporanea dei Consigli evangelici, nella Famiglia religiosa delle Sorelle Francescane della Carità. La solenne celebrazione è stata presieduta dal vescovo di Trivento Claudio Palumbo. La comunità parrocchiale, insieme alla famiglia, ai parenti e agli amici di suor Stefania, ha vissuto con grande emozione e gioia, questo evento storico. Suor Stefania è un grande dono – la nota della Curia trignina – non solo per la nostra Congregazione delle Sorelle Francescane della Carità, ma anche per la diocesi di Trivento e per tutta la Chiesa. Ringraziamo Suor Stefania per aver risposto “Sì” al Signore Gesù e le auguriamo di essere vera Testimone dell’amore di Dio, per i fratelli e le sorelle che incontrerà nel suo cammino. A laude di Cristo!