“Panunto”, la Giunta comunale di Roccavivara approva l’iscrizione del marchio presso la Camera di Commercio. “Panunto” è una manifestazione nata per promuovere l’olio e il pane locale, e rappresenta l’appuntamento più importante sotto l’aspetto promozionale e divulgativo, che si è consolidato nel corso degli anni. Obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Roccavivara, è la tutela e la promozione dell’ambiente e del paesaggio olivicolo, la divulgazione della storia e della cultura dell’olio e dell’olivo, il riconoscimento della denominazione di origine per la valorizzazione relativa alla ricerca e alla sperimentazione in campo olivicolo, oltre alla valorizzazione della tipicità degli olii dei piccoli e medi produttori del Molise. Nel mese di dicembre 2022 si è tenuta la 20esima edizione, una manifestazione che è diventata, nel tempo, una importante opportunità di promozione del territorio idonea ad incrementare la visibilità e l’attrattività turistica del paese. Per tutte queste motivazioni, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Minni ha approvato la registrazione del marchio denominato “Panunto” presso la Camera di Commercio di Campobasso.