Nella notte appena trascorsa nuove nevicate sul Molise. Seppure di minore durata, solo alcune ore, rispetto a quelle dei giorni scorsi, le precipitazioni hanno causato qualche disagio ma la situazione è subito migliorata intorno alle 4 quando la neve ha smesso di cadere. Alla luce della situazione meteo i sindaci di una decina di piccoli comuni (tra questi Casacalenda, Riccia, Trivento, Ripalimosani, Oratino, Montorio e Cercemaggiore) hanno deciso di tenere chiuse le scuole anche nella giornata di oggi, lunedì 23 gennaio. Si rientra in classe invece a Campobasso dove nel fine settimana tutti gli accessi agli istituti scolastici sono stati liberati dalla neve. Restano le criticità sulla strada per Campitello Matese a causa del pericolo slavine. La Prefettura di Campobasso, dopo un vertice con enti e istituzioni interessati, ha prorogato il divieto di transito sulla strada che porta alla stazione sciistica molisana fino alle 9 di domani, martedì 24 gennaio, ma è stato anche deciso di consentire la circolazione nella giornata di oggi per alcune ore, dalle 10 alle 16, con un senso unico alternato nel tratto più critico (tra i chilometri 9 e 12).