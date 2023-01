Prorogata ancora, per il pericolo slavine, la chiusura a singhiozzo della strada che porta a Campitello Matese. Nel pomeriggio si è riunito in Prefettura il Comitato Operativo Viabilità per esaminare l’evoluzione della situazione meteo e le condizioni di sicurezza per il transito sulla Provinciale 106 ed è stato deciso di prorogare il blocco al traffico per altre 24 ore, fino alle 9 di mercoledì prossimo 25 gennaio. La circolazione sarà però riaperta domani, martedì 24 gennaio, nella fascia oraria 10-16, così come già accaduto oggi. Resterà in vigore il senso unico alternato negli ultimi 3 chilometri della strada.