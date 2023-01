Share on Twitter

Share on Facebook

Sono 30 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Molise. E’ quanto emerge dal Bollettino Asrem che riporta anche quattro ricoveri al Cardarelli e la dimissione di due pazienti. Sono 65 i guariti. Gli attualmente positivi in regione sono 1822, i pazienti ancora ricoverati per Covid sono 13, mentre le vittime, dall’inizio della pandemia, sono 712.