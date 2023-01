Un pomeriggio alla scoperta dell’offerta formativa del liceo scientifico “G. Paolo I” di Agnone per i ragazzi che frequentano le classi terze delle scuole medie. Open day dedicato all’esperienza tangibile delle tante opportunità che l’istituto offre.

Accolti da docenti e alunni, i ragazzi si sono messi in gioco partecipando in prima persona ai numerosi esperimenti scientifici proposti nei laboratori di chimica e fisica. Sguardo rivolto anche al digitale, spazio alla visita nel laboratorio di informatica per una prima infarinatura sull’utilizzo di software matematici. Ma l’offerta formativa del liceo non si ferma solo al settore scientifico. Non mancano progetti che vedono coinvolte in primo piano le materie letterarie, dallo studio dei classici latini alla scoperta del pensiero dei filosofi, passando per le lingue e la storia. Diversi, inoltre, le iniziative extracurriculari che mettono in contatto gli studenti con altre realtà molisane e non solo. Attività fisica garantita nell’ampia palestra dotata di una rete da pallavolo.

Nella gallery le migliori foto che raccontano l’open day dello scientifico “G. Paolo I” di Agnone: