Pietre ,sabbia e tronchi d’albero hanno invaso la passeggiata, risultato spiacevole delle forti mareggiate che nelle scorse ore si sono abbattute sulla Marina di Montenero di Bisaccia.

Il mare ha rotto il muretto che separa la spiaggia dalla zona pedonale, è stata buttata giù anche una fontanella .

In quell’area ci sono stati diversi allagamenti anche nelle strutture residenziali.

Il sindaco Simona Contucci è già al lavoro per la conta de danni anche in vista della stagione estiva.

“Vedremo di quantificare i fondi necessari per rimettere a posto” ha detto il sindaco Contucci.

“Dovremmo mettere in campo tutta una serie di azioni necessarie, prima di tutto un riposizionamento di un frangiflutti che è a ridosso dell’area più colpita. E pensare a delle azioni di potenziamento a difesa della costa tra cui ,in previsione della stagione turistica che è alle porte, il ripascimento , immettendo sulla spiaggia una quantità di sedimenti per ricostruirne la parte erosa, di quell’area che purtroppo adesso non ha più battigia.”