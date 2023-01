Share on Twitter

Continua il lavoro degli operatori SEA per garantire la massima sicurezza e prevenire eventuali disagi. A comunicarlo è il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, illustrando il lavoro fatto.

Durante la notte tra sabato e domenica i mezzi operativi sono stati impegnati nello spargimento del sale su tutte le strade pubbliche del capoluogo. Stamattina gli operatori hanno anche spalato la neve per favorire la ripresa delle lezioni scolastiche domani. Uomini e mezzi hanno ripulito gli accessi e i parcheggi degli oltre dieci plessi delle strutture scolastiche comunali. Inoltre sono stati liberati i posteggi dedicati ai disabili, marciapiedi e tutti i posti potenzialmente critici non solo per la viabilità stradale ma anche pedonale.

Un lavoro meticoloso che ha consentito alla città di non soffrire di particolari emergenze e criticità, ha commentato il sindaco.