Maltempo, attivato il piano neve a Trivento: il territorio diviso in dieci comparti. Attivato già dalle prime ore del giorno il piano neve sul territorio di Trivento e prosegue anche il monitoraggio. Rispettate le previsioni meteo, con una coltre di neve di circa 20 centimetri in pieno centro, e con nevicate più abbondanti nelle zone maggiormente esposte. Chiuse per oggi sabato 21 gennaio, le scuole di ogni ordine e grado. “Voglio ringraziare tutti coloro che dalle prime ore della giornata si sono messi in azione con il piano neve, lavorando alacremente – riferisce il sindaco Pasquale Corallo – ringrazio gli operatori che si stanno adoperando sui dieci comparti, così come ripartito il nostro territorio. Stiamo intervenendo per quanto è di nostra competenza, poi ci sono i collegamenti di responsabilità di Anas e Provincia. Ringrazio i dipendenti del Comune, con il quali mi sto interfacciando costantemente per coordinare gli interventi. In ultimo – chiude Corallo – chiedo ai cittadini di prestare la massima attenzione e di uscire di casa solo in casi di stretta necessità”.