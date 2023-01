Share on Twitter

Ancora un furto a Trivento. I malviventi portano via soldi e preziosi dall’abitazione di un noto professionista. L’allerta è scattata alle ore 20 di ieri, 20 gennaio 2023, e si presume che intorno alle 19, i malviventi siano entrati presso l’abitazione di un noto professionista del posto, forzando una finestra e portando via soldi e oggetti preziosi. L’entità del presunto danno deve essere ancora ufficializzata. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari e del sistema di allarme, che pare non sia stato attivato. Torna la preoccupazione tra i residenti, dopo la serie di furti messi a segno durante l’estate scorsa e dopo un periodo di apparente quiete.