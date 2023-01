Share on Twitter

Share on Facebook

Gli autobus a Isernia sono pochi e pure datati.

Dei tredici in dotazione, sei sono fermi perché, essendo Euro 0, non possono circolare. Il Ministero dei Trasporti, infatti, dal 2020 ha bloccato i mezzi che non rispettano gli standard sulle emissioni.

I sette disponibili, invece, rientrano ancora nei parametri, ma sono deteriorati e insufficienti a coprire le otto linee cittadine. Quando poi qualche autobus finisce in officina per la manutenzione, come spesso accade proprio perchè vecchi, quelli circolanti sono ancora meno.

E così, chi non può fare a meno di viaggiare sui mezzi pubblici, deve mettere in conto qualche disagio.

E se non fosse arrivata la proroga al blocco degli euro 3 e degli euro 4, nessun autobus a a Isernia avrebbe potuto continuare a circolare.

Intanto il Comune ha promesso l’arrivo di due pullman usati, Euro 5, in tempi brevi. Un impegno che, anche se certamente tampona il problema, non risolve affatto le criticità attuali.