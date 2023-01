Ai funerali della Lollobrigida ha concelebrato il sacerdote di Trivento don Simone Iocca. Si sono avute ieri le esequie dell’attrice di fama internazionale Gina Lollobrigida, presso la Chiesa degli Artisti, a Piazza del Popolo della Capitale. Ad officiare la santa messa è stato don Walter Insero, a concelebrare il giovane sacerdote originario di Trivento don Simone Iocca. Una curiosità che non è sfuggita ai più attenti, mentre le telecamere riprendevano i funerali dell’attrice 95enne, nella basilica di Santa Maria in Montesanto. Tante le emozioni durante la cerimonia di addio, qualche emozione in più per i triventini che hanno riconosciuto don Simone Iocca.