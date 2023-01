Il Sindaco del Comune di Isernia, Piero Castrataro, con avviso pubblicato sul sito web dell’Ente, rende noto che è stata indetta la selezione di 25 Operatori Volontari per i progetti del Comune di Isernia e 308 Operatori Volontari per i progetti di ANPEAS da impiegare in Progetti di Servizio Civile Universale in Italia.

I posti disponibili per gli Operatori Volontari di Servizio Civile Universale afferenti ai Programmi di intervento presentati dal Comune di Isernia in co-programmazione con ANPEAS, sono indicati nell’Avviso. Le domande vanno presentate entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2023, esclusivamente on-line, all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it