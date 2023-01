Il presidente nazionale AISM ringrazia la sezione molisana: tanti risultati raggiunti e tante emozioni condivise. Il presidente nazionale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Francesco Vacca, ha ringraziato il referente regionale, Gino Donatelli, per l’impegno, le attività, le emozioni condivise e i risultati raggiunti nel 2022. “È stato un anno di grande partecipazione e di grandi risultati – la lettera del presidente Vacca – insieme abbiamo sviluppato un percorso di partecipazione volto a definire le priorità e le azioni necessarie per cambiare il futuro della SM e patologie correlate”. Un obiettivo centrato, fa sapere il referente regionale dell’Associazione, Gino Donatelli, “un risultato raggiunto grazie ai nostri tanti volontari – aggiunge Donatelli – grazie a loro è stato possibile tutto ciò. Voglio ringraziarli tutti, siamo sulla strada giusta e non possiamo che fare sempre meglio”. La sede regionale dell’Aism è in via Eugenio Cirese n. 26 a Campobasso, Per ogni informazione si può contattare il cellulare del referente Gino Donatelli 339.4948912.