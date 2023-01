Prosegue il duello tra Campobasso e Isernia. Anche la seconda giornata di ritorno si è chiusa con un successo da parte delle due protagoniste del campionato d’eccellenza. Successo dei lupi al Venditti contro il Gambatesa, un netto 6 a 0 che permette ai rossoblu di restare in vetta. Partita più complicata del previsto nel primo tempo, dove i biancoverdi, rinnovati nell’organico, hanno venduto cara la pelle. Nella ripresa gli uomini di mister Di Meo hanno archiviato l’incontro senza problemi, da segnalare la tripletta messa a segno da Ciccio Ripa salito a 16 centri in campionato. Compito più complicato per l’Isernia, dopo l’iniziale rete di Negro, gli abruzzesi hanno trovato il gol del pareggio con Balzano ad un quarto d’ora dalla fine. Veemente la reazione dei biancocelesti, che in dieci minuti hanno realizzato con Monteduro e De Filippo le reti decisive ai fini dell’incontro. L’Isernia resta in scia, due lunghezze di distanza dal Campobasso, con l’obiettivo di mantenere perlomeno inalterate le distanze prima dello scontro diretto che si giocherà al Lancellotta il 19 febbraio. Nel prossimo turno impegno casalingo per entrambe, il Campobasso riceve proprio il Castel di Sangro a Selvapiana, mentre per l’Isernia avversario di turno il Sesto Campano. Settimana tipo di allenamenti in programma, in particolare per il Campobasso reduce da tre impegni considerata la semifinale di coppa Italia, andata in scena sei giorni fa.

Dando uno sguardo al campionato, Aurora Alto Casertano saldamente al terzo posto, sorpasso della Turris che si assesta in quarta piazza grazie al successo interno contro il Gioiese ed alla sconfitta del Campomarino al Civitelle. L’Olympia Agnonese è di tutt’altra pasta rispetto ad inizio stagione, come ampiamente dimostrato negli scontri con Campobasso e Isernia. In zona salvezza, colpaccio del Pietramontecorvino, 2 a 1 casalingo contro il Venafro, stanco dalle fatiche di coppa. Buon punto dell’Ururi che impatta 1 a 1 nel derby contro il Guglionesi, la società giallorossa deve ancora decidere il sostituto di mister Melchiorre esonerato una settimana fa.