Il bollettino Covid in Molise diffuso dall’Asrem. C’è una nuova vittima: è un uomo di 86 anni di Montenero di Bisaccia che era ricoverato in Terapia Intensiva. Da registrare 44 nuovi positivi e 176 guariti. 713 i tamponi processati. Tasso di positività al 6,1%. C’è un nuovo ricovero in Malattie infettive ma anche 4 dimissioni dallo stesso reparto. Attualmente i pazienti con Covid in cura all’ospedale Cardarelli sono 11, dei quali uno in Rianimazione. Gli attualmente positivi nella nostra regione scendono a 2590.