Sanità. Alle dichiarazioni del presidente commissario Toma sul tema dei contratti per gli istituti privati replica a stretto giro di posta l’ex governatore Iorio. Il budget per le strutture private deve essere commisurato alle effettive necessità di cura dei cittadini – dice Iorio. La distinzione tra pazienti molisani e pazienti extra regionali fatta da Toma è fuorviante. Tetti di spesa che non corrispondano al dato oggettivo delle cure effettivamente erogate dalle strutture, determinano il pericolo di chiusura degli istituti. In quel caso i molisani saranno i primi a non ricevere più cure.

La legislatura in corso è ormai agli sgoccioli e Iorio guarda già al prossimo Consiglio regionale e ai programmi che partiti e movimenti proporranno per la primavera 2023. Occorre restituire centralità al Consiglio regionale, archiviare l’esperienza negativa del commissariamento e coinvolgere il governo nazionale per una strategia di uscita che restituisca garanzie al sistema sanitario regionale.