Campagna di sensibilizzazione, della Polizia di Stato, per i giovani sugli incidenti stradali, nell’ambito di un progetto di collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche Antidroga e la Tutela della Salute Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La campagna viene condotta in tutto il territorio nazionale: oggi, 16 gennaio, c’è stato l’incontro con i ragazzi del Liceo Scientifico Romita di Campobasso, domattina il Pullman Azzurro partirà alla volta di Battipaglia. L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dagli studenti delle due classi della scuola designata, che hanno potuto provare anche le sensazioni della guida in stato di ebbrezza, grazie ad occhiali speciali e ad un tappetino interattivo che permette di comprendere quanto siano abbassate le capacità intellettive alla guida, in caso di assunzione di alcol o stupefacenti.