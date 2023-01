Lo aveva annunciato e così ha fatto. L’ex assessore comunale di Isernia Francesca Scarabeo ha scelto di continuare a impegnarsi per la comunità in una forma nuova, tramite l’associazione ‘AAST’.

L’annuncio della nascita del nuovo gruppo arriva proprio dalla senologa. “Voglio condividere un progetto a cui sto lavorando da un po’ di tempo con alcuni amici. Non riusciamo ad accettare – scrive la Scarabeo su Facebook – che tutto debba finire così, in questa forma di inerzia , di indifferenza, che alla fine premia solo i ‘furbastri da strapazzo’ che approfittano della situazione.

Molti mi hanno spinto a portare avanti questo progetto a loro va la mia gratitudine e per la loro testardaggine oggi vi comunico che è nata una nuova associazione. Si chiama ASST, acronimo di ambiente, salute,sociale e turismo. Noi – ha aggiunto l’ex assessore – ci occuperemo di Ambiente, molte cose sono tristemente famose, purtroppo sono tristemente note da anni, da quando iniziammo a posizionare con l’Arpa i licheni in vari punti di Venafro, erano gli anni 2000 e trovammo già in alcuni campioni l’accumulo di metalli pesanti. I cittadini lo ricorderanno.Prima di tutto il nostro impegno sarà per l’ambiente. Collegata all’ambiente è la Salute secondo la definizione dell’Oms stato di benessere psico-fisico e non solo assenza di malattia.

In caso di malattia continueremo le battaglie fatte da anni per la sanità Pubblica. Inevitabilmente collegato alla salute è il sociale, il bene comune , abbiamo tanti progetti per il sociale che condivideremo quando saranno pronti , alcuni volevo farli come assessore, ma come sapete, mi è stato impedito. Ed infine il turismo: patrimonio paesaggistico, archeologico, artistico e non da meno l’enogastronomia che ha origine antichissima, la giusta vetrina per i nostri vini e per i nostri prodotti, che hanno dignità, ma come dicono i sommelier corpo e personalità da non temere nessun confronto. Ci batteremo – ha concluso – anche in questo caso per impedire che accada quanto successo in altri territori con prosecco ai pesticidi. Insomma da fare ce ne è tanto. Noi ci riproviamo.”