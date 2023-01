Share on Twitter

La compagnia dei “Giocondieri” torna questa sera al teatro Italo-Argentino di Agnone per la replica della nuova commedia dialettale “La croi’ma de re merecule’. Diretta da Antonino Patriarca, la rappresentazione promette di divertire il pubblico forte del boom di consensi e del tutto esaurito ottenuto alla prima dello scorso 7 gennaio.

Al centro della narrazione un misterioso rimedio a base di sesamo in grado di risolvere i problemi di una sfortunata coppia di sposini. Attorno al pretesto narrativo gravitano esilaranti personaggi che non mancano di far emergere la loro complessità e il loro spessore, creando così una folta rete di micro-trame.

La geniale penna di Patriarca riconferma il suo inconfondibile tratto. Nell’opera invettive sul tema della sanità e sul depotenziamento dell’ospedale “Caracciolo”. Talvolta i dialoghi sfondano la quarta parente avvicinando il pubblico a situazioni e personaggi della cultura agnonese.

Ancora una volta ottima l’interazione tra vecchie e nuove leve di palcoscenico. L’innesto degli attori più giovani rappresentati da Amedeo Marinelli, Giulia Amicone, Manuel Di Niro, Niccolò Iaciancio e Giada Di Ciocco, rende ancora più dinamico e scorrevole il dialogo con la generazione dei più grandi, da Antonio Leonelli a Floriana Gentile, passando per la definitiva consacrazione di Umberto Guerrizio ed Emma Greco.

Appuntamento con le risate alle 21:00 al teatro Italo-Argentino.

(Foto in evidenza di Vittorio Labanca)