26 i siti di rifiuti abbandonati sul territorio della provincia di Campobasso, 4 sono vere e proprie discariche abusive. Ma il fenenomeno è in calo. In 12 di queste aree sono stati rinvenuti manufatti in amianto, in altre 11 scarti edili e in 9 siti con rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche. In ognuna di questa area le forze di controllo hanno rinvenuto anche pneumatici e mobilio vario. I numeri del report 2022 dell’Arpa Molise.

Costante la collaborazione con le Forze dell’ordine per risalire agli autori delle attività illecite.

Dal 2014 all’anno appena finito, dal Dipartimento di Campobasso sono stati effettuati 1038 controlli sul territorio per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Se i primi due anni avevano registrato una fase acuta, c’è stata poi una progressiva diminuzione dei casi. Nel 2019, in particolare, la riduzione più sensibile dell’attività incivile. Trend positivo anche negli anni successivi: risultato conseguito anche grazie alla costante attività di controllo degli organismi di vigilanza e all’impegno degli enti locali nelle attività di prevenzione e di rimozione e smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda l’amianto, anche nel 2022 si è registrato un calo negli abbandoni.