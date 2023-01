Da Torino a Campobasso in bici per mantenere una promessa. E’ previsto per questa sera alle 21.30 l’arrivo nel capoluogo molisano di Matteo Salvo che, partito dal Piemonte, sta pedalando da alcuni giorni per raggiungere il convitto “Mario Pagano”. Ad accoglierlo in serata ci saranno gli alunni, i docenti e il rettore del convitto. Proprio il rettore, Rossella Gianfagna, racconta come si è arrivati a questo viaggio: “La storia inizia un po’ di anni fa, con una ricerca realizzata da Matteo Salvo al ‘Mario Pagano’. Obiettivo: testare i risultati ottenuti dagli allievi che avevano studiato seguendo il metodo di studio MindPerformance trasmesso da Matteo. I risultati supereranno tutte le aspettative dei ricercatori, con miglioramenti delle prestazioni scolastiche dal 46 al 54%. Scatta allora la promessa. Se gli insegnanti che avevano acquisito il metodo si fossero impegnati a metterlo in pratica quotidianamente durante le loro lezioni, Matteo avrebbe fatto qualcosa di davvero impegnativo per ringraziarli. Da li` – conclude la Gianfagna – nacque l’idea di scendere in bici da Torino a Campobasso”