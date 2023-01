Dopo aver ribaltato il risultato elettorale di Castelbottaccio, il Tar Molise modifica il verdetto delle ultime Comunali anche per un altro centro della provincia di Campobasso, quello di Montefalcone del Sannio. Qui la scorsa primavera era stato eletto sindaco Fabio Pasciullo con un solo voto di vantaggio sull’altra candidata alla carica di primo cittadino, Gilda Del Borrello. Quest’ultima aveva presentato ricorso, ricorso che ora è stato in parte accolto dai giudici amministrativi che, in particolare, hanno assegnato un voto in più alla lista di Del Borrello. Il nuovo risultato elettorale dunque è di perfetta parità tra le due liste che hanno entrambe ottenuto 535 voti. Si va dunque verso una nuova tornata elettorale, questa volta di ballottaggio per assegnare la vittoria.