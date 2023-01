La merenda come la si faceva una volta. Pane, olio e divertimento per i bambini delle scuole dell’infanzia di Pietro Micca e piazza del Popolo ad Agnone. Durante le scorse settimane, guidati dalle loro insegnanti, gli alunni hanno partecipato al progetto di educazione civica che mira a valorizzare la riscoperta delle radici e delle bellezze del territorio. Nel giardino scolastico hanno avuto modo di osservare numerose olive e poi di studiarne le proprietà organolettiche.

E dalla teoria i bambini sono passati alla pratica raccogliendo i preziosi frutti e portandoli in un frantoio per la trasformazione in olio. Sette le bottiglie prodotte, grande l’entusiasmo condiviso anche con la dirigente scolastica Tonina Camperchioli. Centrato l’obiettivo delle maestre di portare avanti un progetto coinvolgente in grado di far scoprire ai più piccoli le proprietà nutritive di alimenti semplici come l’olio.

Di seguito una selezione di immagini che racconta l’esperienza: