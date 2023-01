Trasferta proibitiva per il Cln Cus Molise in casa della vicecapolista Ecocity Genzano. Periodo negativo per la squadra di Sanginario reduce da 5 sconfitte consecutive, una serie nera che non si verificava da anni. Nelle ultime stagioni i cussini non hanno mai affrontato una crisi del genere, le ragioni sono molteplici. Dagli infortuni, ad un calo fisico, per passare ad un’elevata competitività del girone. In questa stagione sono tutti in corsa per accedere alla A2 Elitè, il nuovo campionato che prenderà forma da ottobre e di fatto sostituirà la A2 come secondo torneo nazionale. La lotta è serrata, dal secondo al sesto posto l’accesso sarà diretto, per gli altri posti bisognerà effettuare il conteggio tra i vari gironi. Il Cus accusa sei lunghezze di distanza dal sesto posto, un margine sanabile a patto di riprendere la marcia della prima parte di stagione. Certo la sfida prevista domani è improba, l’Ecocity di Genzano è una corazzata in lotta con il Lido di Ostia per la promozione diretta in A1. Per i molisani sarà importante la prestazione, ritrovare il vero Cus e battagliare al massimo per tutti i 40 minuti di gioco. Serve un’iniezione di fiducia e ritrovare la compattezza dei giorni migliori.

Riparte il campionato di C1 regionale dopo la lunga sosta per le festività. L’antipasto della finale di coppa Italia, vinta dal Torremaggiore, è stato servito. Ora è il momento di calarsi appieno nel carnet per la fase decisiva della stagione. In programma l’ultima giornata del girone d’andata, nel girone A la Chaminade riparte dalla gara interna contro il Monacilioni. Occasione per iniziare l’anno nel migliore dei modi e accorciare in ottica play off per i campobassani. Trasferta a Venafro per la capolista Sporting, i rossoblu di mister Pietrunti cercano il colpo a domicilio per rafforzare la leadership del girone. Nell’altro raggruppamento big match tra Torremaggiore e San Severo. Nel derby pugliese in palio la vetta della classifica, le due squadre sono appaiate a punteggio pieno con l’obiettivo di arrivare ai play off con il vantaggio massimo.