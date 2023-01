Il Tar ribalta il risultato elettorale di Castelbottaccio. Il piccolo centro in provincia di Campobasso era andato alle urne la scorsa primavera e la sfida tra i due candidati alla carica di primo cittadino era finita in perfetta parità, era stato quindi necessario un turno di ballottaggio al termine del quale era stato confermato sindaco l’uscente Nicola Marrone. Il candidato sconfitto e la sua lista avevano presentato ricorso avanzando una serie di contestazioni. I giudici amministrativi hanno accolto, con una sentenza pubblicata oggi, una parte del ricorso relativa ad una scheda del primo turno che era stata illegittimamente annullata. Ridando validità alla scheda in questione il risultato del primo turno è stato corretto con un voto in più per Mario Disertore che quindi è stato ora dichiarato vincitore della sfida elettorale al primo turno senza necessità di ballottaggio. I giudici hanno anche in parte modificato la composizione del consiglio comunale. Lo scorso anno al primo turno entrambi i candidati avevano ottenuto 93 voti mentre al ballottaggio Marrone aveva avuto 96 preferenze, Disertore si era fermato a 85.