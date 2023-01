Anno nuovo, vecchie abitudini. In questo modo potremmo definire l’inizio del 2023 nel girone F di serie D, sempre nel segno della capolista Pineto. Con la vittoria al Cannarsa di Termoli gli abruzzesi hanno confermato il vantaggio di sette lunghezze sulla diretta inseguitrice Vigor Senigallia e ben dodici punti sulla coppia Trastevere -Porto d’Ascoli. Una vittoria sofferta quella contro il Termoli che ha dimostrato la compattezza e la solidità del Pineto, costretto a giocare quasi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica causa espulsione del classe ’04 Traini. Primo tempo in cui ha regnato l’equilibrio con poche occasioni, il secondo si è aperto con la clamorosa chance giallorossa sprecata da Baldè che lanciato a rete ha colpito il palo. Poco dopo è arrivato il vantaggio bianco blu con l’ex Campobasso Forgione bravo a sfruttare una punizione e ad insaccare il gol vittoria. Molto statica la difesa del Termoli nell’occasione considerando che si è fatta trovare impreparata su una punizione facilmente leggibile. Peccato perché il match era incanalato sulla via del pareggio e solo un episodio avrebbe potuto rompere l’equilibrio. A fine partita Mister Esposito si è complimentato con la sua squadra per l’ottima prima frazione ma, al tempo stesso, si aspettava una reazione diversa dopo lo svantaggio visto anche l’uomo in più. Nonostante la sconfitta la classifica nella zona calda è rimasta cortissima e i giallorossi domenica viaggeranno alla volta di Tolentino, fanalino di coda. Uno scontro diretto fondamentale in cui sarà necessario cercare di portare a casa l’intera posta in palio.

Pareggio al Ferrante di Piedimonte Matese tra i padroni di casa ed il Notaresco. La società abruzzese è stata una delle più attive sul mercato di dicembre rivoluzionando la rosa nella speranza di invertire una stagione negativa. Un punto tutto sommato giusto per quello che si è visto durante i novanta di gara anche se il Matese è andato vicinissimo alla vittoria nei minuti di recupero con la traversa di Reda. Gli uomini di Urbano sono saliti al sesto posto in classifica in coabitazione con la Cynthialbalonga e ad un solo punto dalla griglia play-off. Notizia di giornata è stato il ritorno in campo di Vittorio Esposito dopo il problema muscolare che l’ha tenuto distante dal rettangolo verde per diverse settimane. Un recupero fondamentale nello scacchiere bianco verde, il fantasista di San Martino in Pensilis è un top player del campionato e dopo aver recuperato ritmo partita tornerà a dispensare gol ed assist magari già dalla trasferta contro il Team Nuova Florida. Per quanto riguarda la rosa nella giornata di ieri la società ha annunciato l’acquisto del giovane portiere classe 2005 Lorenzo Santalucia proveniente dal Gubbio, un tassello di prospettiva. Intanto secondo una serie di indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, due attuali giocatori sono finiti nelle mire di club di serie A, si tratta di Sacko, centrocampista classe ’04, che ha attirato le attenzioni dell’Atalanta e di Szyszka, difensore centrale polacco ’03, per il quale gli osservatori di un paio di squadre della massima serie hanno assistito alla gara contro il Notaresco.

Il Vastogirardi ha dovuto rimandare, ancora una volta, il ritorno alla vittoria interna che manca da inizio ottobre contro il Trastevere. Dopo un inizio di stagione scoppiettante i gialloblu hanno accusato un calo fisiologico dovuto anche alla giovane età della rosa. Uno ad uno il finale contro il Chieti, con i molisani costretti a rimontare lo svantaggio grazie alla punizione magistrale di Ruggieri, il marchio di fabbrica del capitano. Nella ripresa i teatini sono rimasti in dieci contro undici ma il Vastogirardi non è riuscito a produrre occasioni pericolose causa anche la poca lucidità dovuta al ritorno in campo dopo tanti giorni di stop. Domenica altra sfida delicatissima in trasferta contro il Notaresco, nota positiva per mister Coletti è l’infermeria vuota e la possibilità di preparare la partita con tutti gli effettivi a disposizione.