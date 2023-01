Occupazione in aumento, in Molise, rispetto al 2019 ma aumentano anche la difficoltà di trovare personale. E’ lo scenario che si delinea dal bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

Nei prossimi tre mesi, infatti, nella nostra regione sono previste oltre quattromila assunzioni. Circa 1700 i contratti previsti nei settori dell’industria e del servizi nel mese di gennaio, che passano a 4.360 per il trimestre gennaio-marzo. In leggero aumento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i nuovi contratti: 50, pari al 3%. Rispetto al periodo pre-Covid si registra un più 38,2%, con circa 470 figure professionali. Contrariamente a quanto succede a livello nazionale, in Molise, il settore dei servizi è quello che determina il risultato positivo del mese di gennaio, con quasi 1200 figure professionali ricercate, con il turismo e i servizi alle imprese che registrano gli incrementi più marcati. Scende, invece, la domanda nel commercio, con 150 unità in meno rispetto ad un anno fa, pari al 43%. L’industria, ancora una volta è penalizzata dalla crisi energetica e la crescita dell’inflazione: la richiesta a gennaio è di 530 unità, pari al 3,5% in meno rispetto ad un anno fa. La manifatturiera quella maggiormente in difficoltà, con la previsione di 60 unità in meno. Al contrario, il settore delle costruzioni vede crescere del 20% il numero delle figure professionali richieste. Per quanto riguarda le forme di assunzioni maggiormente utilizzate, c’è il contratto a tempo determinato, proposto alla metà dei lavoratori, circa 850 unità. Seguono quello indeterminato per 374 lavoratori e gli altri tipi di rapporto di lavoro non alle dipendenze e di somministrazione. Sono circa 430, pari al 25,5% del totale le assunzioni programmate rivolte in via preferenziale ai giovani sotto i trent’anni. Il 18% delle ricerche di personale sono rivolte a laureati e diplomati.