La Regione Molise torna alla Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio 2023. Dopo il successo in termini di presenze e di contatti con i buyers del 2022, quest’anno la Regione Molise si presenterà con un concetto nuovo di “invito a venire in Molise”, realizzando “uno stand avveniristico – annuncia l’assessorato al turismo – che saprà leggere le tendenze turistiche dei visitatori, attraverso gli input che loro stessi forniranno, così da offrire pacchetti di viaggio in Molise a tema”.

In queste settimane l’Assessorato regionale al Turismo e Cultura ha realizzato una serie di iniziative di comunicazione e predisposizione dello stand promozionale regionale, con l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli in qualità di Soggetto attuatore, per coinvolgere tutto il territorio regionale che avrà tempo fino al prossimo 16 gennaio per manifestare la propria adesione alla Borsa internazionale di Milano.

“La Bit è la vetrina più importante a livello nazionale per “vendere” il prodotto Molise e ancora una volta la nostra intenzione è quella di aprire lo stand a tutti gli stakeholders regionali” afferma l’assessore regionale Vincenzo Cotugno “tutto il territorio regionale è ricco di peculiarità e di ricchezze in grado di interessare il panorama nazionale ed internazionale in quanto pronto ad accogliere le nuove tendenze turistiche (turismo green, accessibile, esperienziale, ecc…) e capace di suscitare curiosità in coloro che verranno a visitarlo. Cosi come fatto con le campagne di comunicazione sulle autostrade e nelle grandi stazioni italiane, adesso la Bit avrà il compito di perfezionare i pacchetti turistici da “offrire” sul mercato e che possano includere l’intera regione. Sarà un’occasione unica di promozione del territorio regionale al cospetto di visitatori e buyers nazionali ed internazionali, per la quale confido nella massima adesione degli stakeholders molisani”.

A tal proposito, attraverso l’AAST, l’Assessorato al Turismo ha messo in campo un avviso pubblico per reperire le disponibilità degli Operatori che intendono partecipare alla BIT 2023 e candidarsi alla gestione di un’agenda appuntamenti con buyer internazionali selezionati le cui domande dovranno pervenire entro il prossimo 16 gennaio. Il tema principale su cui s’incentrerà la prossima fiera è lo “slow tourist” ovvero il turismo lento che, tramite l’hashtag #seviaggisivede, ha l’obiettivo di promuovere un’opzione turistica alternativa rispetto al turismo di massa, enfatizzando una maggiore consapevolezza ambientale e rispetto per la cultura locale.