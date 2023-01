Il Questore di Campobasso Vito Montaruli ha incontrato, oggi, i nuovi agenti e assistenti della Polizia destinati alla Questura di Campobasso e al Commissariato di Termoli, in base al piano di potenziamento predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Cinque i poliziotti che entreranno in servizio a Termoli per aumentare i controlli del territorio. “L’arrivo di queste nuove leve della Polizia di Stato -ha detto il Questore Montaruli – porta con sé nuova linfa che consentirà alla Questura e al Commissariato di svolgere i propri compiti in maniera ancora più efficace, potenziando soprattutto il controllo del territorio”.