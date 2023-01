Partiti in contrada Monte Arcano a Larino gli interventi di realizzazione dei nuovi impianti sportivi.

All’inaugurazione ufficiale dell’inizio dei lavori, il sindaco Pino Puchetti, il presidente della Figc Molise, Pietro Di Cristinzi e quello del Coni regionale, Vincenzo D’Angelo, oltre a tecnici, assessori e consiglieri.

“Oggi – ha detto Di Cristinzi – è un giorno di festa, basta parlare del passato, Larino avrà il suo campo di calcio con annessa pista di atletica”.

”In questi anni – ha affermato il sindaco Puchetti – più volte si è dato il via ai lavori, ma non sono mai stati portati avanti. Questa volta è quella buona, grazie al coraggio del responsabile dei lavori pubblici e di un gruppo competente che vuole portare a compimento l’opera attesa da anni in cittá”.

Il Presidente del Coni, D’Angelo ha parlato di un impianto a servizio del territorio.