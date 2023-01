Continua a tenere banco l’aggressione alle due dottoresse della Guardia Medica in via del Molinello a Termoli.

“Ci si sarebbe aspettato – sostiene l’anatomopatologo Giancarlo Totaro – l’immediato trasferimento in una sede più protetta e idonea, ma non è accaduto, nonostante le condivisibili esternazioni di medici che vi prestano servizio. E’ una sede evanescente, posticcia e arrangiata”.

Totaro, già rappresentante sindacale della categoria dei medici, non condivide anche il silenzio e la mancata comunicazione pubblica di condanna per l’accaduto e si appella ai vertici Asrem per la risoluzione della vicenda.